Farm, Hering e Vans: fusão entre Arezzo e Soma envolveria mais de 20 marcas

Os grupos de moda Arezzo&Co e Grupo Soma confirmaram ontem que negociam uma fusão. O negócio, se sair, envolve mais de 20 marcas, que funcionariam sob o mesmo guarda-chuva. Veja as marcas de Arezzo e Soma hoje.

As marcas da Arezzo

A Arezzo&Co fez diversas aquisições nos últimos anos. O objetivo é criar uma "house of brands", com diversas marcas. Uma das principais aquisições foi a do Grupo Reserva, que passou a se chamar AR&CO. A aquisição marcou a entrada do grupo no setor de vestuário — até então, o foco da Arezzo era nos calçados. Hoje são 12 marcas.

Veja a seguir as marcas da Arezzo&Co

Arezzo - Marca de calçados que deu origem ao grupo, fundada em 1972 por Anderson Birman, pai do atual CEO, Alexandre Birman.

- Marca de calçados que deu origem ao grupo, fundada em 1972 por Anderson Birman, pai do atual CEO, Alexandre Birman. Schutz - Marca de calçados femininos criada por Alexandre Birman, em 1995.

- Marca de calçados femininos criada por Alexandre Birman, em 1995. Anacapri - Marca de calçados femininos lançada em 2008.

- Marca de calçados femininos lançada em 2008. Alexandre Birman - Marca criada por Alexandre Birman com foco em sapatos de luxo.

- Marca criada por Alexandre Birman com foco em sapatos de luxo. Alme - Marca de calçados que usa fio de garrafa pet e outros materiais reciclados.

- Marca de calçados que usa fio de garrafa pet e outros materiais reciclados. Vans - Em 2019, a Arezzo comprou a operação da marca de calçados Vans no Brasil.

- Em 2019, a Arezzo comprou a operação da marca de calçados Vans no Brasil. AR&CO - Novo nome do Grupo Reserva, que foi comprado pela Arezzo&Co em 2020. O grupo é focado em roupas, e inclui as marcas Reserva, Reserva Mini, Oficina, Reserva Ink, Reserva Go, Reversa e Simples.

- Novo nome do Grupo Reserva, que foi comprado pela Arezzo&Co em 2020. O grupo é focado em roupas, e inclui as marcas Reserva, Reserva Mini, Oficina, Reserva Ink, Reserva Go, Reversa e Simples. TROC - Brechó online comprado pela Arezzo em novembro de 2020.

- Brechó online comprado pela Arezzo em novembro de 2020. ZZ Mall - Plataforma digital, com marketplace, revista digital e app.

- Plataforma digital, com marketplace, revista digital e app. Baw Clothing - Marca de roupas comprada em 2021, com foco em peças confortáveis.

- Marca de roupas comprada em 2021, com foco em peças confortáveis. Carol Bassi - Marca de moda feminina comprada pela Arezzo em 2021.

- Marca de moda feminina comprada pela Arezzo em 2021. Vicenza - Marca de calçados do Rio Grande do Sul comprada pela Arezzo em 2023.

As marcas do Grupo Soma

O Grupo Soma foi criado em 2010 após a fusão entre as marcas Farm e Animale, ambas fundadas na década de 1990. A partir de 2020, o grupo acelerou sua expansão, com diversas aquisições. Hoje são dez marcas.

Veja a seguir as marcas do Grupo Soma