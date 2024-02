Metrô de SP: Linha 3 é paralisada, e usuários andam nos trilhos; veja

A circulação de trens da Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo foi paralisada no início da noite desta quinta-feira (1º). A operação foi normalizada pouco depois das 21h, segundo o Metrô.

O que aconteceu

Um trem precisou ser esvaziado após ter o dispositivo de emergência acionado. Passageiros desceram na via no trecho entre as estações Belém e Bresser. A circulação foi interrompida e a energia foi desligada para a saída de todos os passageiros com segurança, segundo publicação do Metrô de São Paulo no X.

A paralisação afetou outras linhas. A Linha 1-Azul opera em velocidade reduzida para equilibrar o fluxo de transferências de passageiros. Usuários também relataram superlotação na Linha 4-Amarela.

O botão foi acionado durante o horário de pico, às 18h30. O Metrô afirmou às 19h40 que a circulação foi retomada entre as estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé. Às 21h05, foi informado que a circulação de trens foi totalmente restabelecida.

Passageiros relatam mal-estar e falta de explicações. No X, internautas publicaram vídeos que mostram os vagões lotados e parados, com luzes apagadas e sem ar-condicionado, e pessoas andando pelos trilhos.