'Quando saímos, parecia um apocalipse', diz passageiro preso no Metrô

Passageiros da linha 3-Vermelha do Metrô ficaram presos dentro dos vagões e tiveram que caminhar pelos trilhos no fim da tarde desta quinta-feira (1º), após falha no sistema.

O que aconteceu

Passageiros da linha 3 relataram momentos de aflição quando o trem em que estavam parou de funcionar, por volta das 18h30. Com a pane, as luzes dos vagões apagaram. Há relatos de que, com o desespero, passageiros teriam quebrado ou aberto as portas a força.

"Desespero tomou conta" de todos, diz passageiro. Ao UOL, o estudante e auxiliar administrativo Jhonata Vinicius Santos, 26, que estava no Metrô, relatou momentos de tensão.

Vi as pessoas passarem mal, brigarem, chorarem. Quando abriram as portas e pudemos sair, parecia um apocalipse.

Jhonata Vinicius Santos, passageiro

Passageiros tiveram que caminhar por mais de 30 minutos no túnel, entre as estações Belém e Bresser. Depois de o Metrô ter ficado meia hora parado, Jhonata relata que havia pessoas com falta de ar e em pânico por causa do escuro. Com vidros quebrados e as portas arrombadas, houve tumulto no vagão em que ele estava.

Pessoas saíram correndo, e houve relatos de passageiros machucados. O estudante diz que havia crianças e idosos nas composições.

Causa do problema não foi comunicada aos passageiros. Jhonata afirma que a falta de informação sobre o que estava acontecendo foi o que mais gerou caos. O sistema de comunicação do trem repetia que a paralisação se devia à lentidão de um trem à frente. Quando "a mulher do trem [sistema] parou de falar" Jhonata diz ter pensado se tratar de um colapso.

Não houve informações concretas e reais sobre o que aconteceu na via. A falta de comunicação desesperou os passageiros.

Passageiro do metrô

Houve mais confusão quando os passageiros que caminharam na via chegaram à estação. De acordo com Jhonata, muitos não conseguiam subir na plataforma, por ela ser alta —principalmente pessoas com mobilidade reduzida. Quem ajudou essas pessoas foram os próprios passageiros, diz.

Trajeto de 1h40 demorou 4h hoje

Com a pane, Jhonata demorou quase quatro horas no trajeto que geralmente dura 1h40. Ele voltava do trabalho, em Santo André, na região metropolitana. Todos os dias, pega a linha 3-Vermelha entre as estações Brás e Artur Alvim.

A paralisação

Segundo o Metrô, a paralisação ocorreu devido ao acionamento dos dispositivos de emergência pelos passageiros. "O problema aconteceu no trecho entre as estações Belém e Bresser. O trem foi esvaziado a partir de 18h34. A energia precisou ser desligada para a saída dos passageiros", disse em comunicado.

Para diminuir o fluxo de passageiros na estação Sé, a velocidade da Linha 1-Azul, também foi reduzida.