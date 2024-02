Reinaldo: Lewandowski não deve virar alvo da extrema direita como Dino

O colunista do UOL Reinaldo Azevedo afirmou durante o programa Olha Aqui! que, por Ricardo Lewandowski possuir um perfil diferente de Flávio Dino, deverá sofrer menos ataques da extrema direita à frente do Ministério da Justiça.

Lewandowski, no que diz respeito à questão institucional e relação com outros poderes, pode inaugurar um novo momento que seja mais tranquilo. Também vejo menos disposição da extrema direita para transformar Lewandowski em alvo com a mesma vileza que faziam em relação ao Dino. Reinaldo Azevedo

O ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) tomou posse hoje (1) na pasta de Justiça e Segurança Pública em cerimônia que contou com a presença do presidente Lula (PT). Flávio Dino, por sua vez, irá retomar sua cadeira no Senado antes de assumir como ministro do STF.

Reinaldo afirmou que Dino adquiriu uma importância política durante o governo Lula, sobretudo pelos ataques golpistas que aconteceram em Brasília em 8 de janeiro de 2023.

Em razão dos eventos de 8 de janeiro, Dino tomou grande dimensão no governo e não se contava que ele fosse ser por um bom tempo o principal personagem do governo. São dois principais personagens, com exceção feita ao Lula. Foram Haddad em razão da economia e Dino, sem dúvidas. Reinaldo Azevedo

O colunista do UOL também destacou que Dino foi uma das figuras mais importantes na defesa política do governo e, devido seu enfrentamento ao bolsonarismo, se tornou um alvo para a extrema direita, algo que não deve acontecer com Lewandowski.

Dino estava no 8 de janeiro e assistiu a coisa toda. Ele assumiu a linha de defesa do governo e, por isso, tornou-se o principal alvo da extrema direita enfrentando bolsonaristas no Parlamento em sessões memoráveis. Ele foi uma figura importante na defesa política do governo, foi alvo dos ataques mais vis, descabidos e absurdos, mas estava presente na defesa do governo. É claro que Lewandowski tem outro perfil e pode até ser mais adequado para que se entre em uma nova fase. Reinaldo Azevedo

