Multidão foi a igreja: boato da boneca Xuxa possuída assombrou Sorocaba

Uma boneca da Xuxa "possuída pelo demônio" teria assassinado uma criança. Essa foi uma lenda urbana que circulou na cidade de Sorocaba (SP), em 1989, e levou uma multidão para a rua. A história mal contada ainda causou problemas para a catedral da região, que chegou a ser fechada provisoriamente.

Como foi

"Boato macabro da boneca da Xuxa toma conta da cidade". Esse foi o título da reportagem do jornal "Diário de Sorocaba" de 10 de outubro de 1989 sobre o ocorrido. A reportagem explicava as possíveis origens do boato e as consequências que a notícia causava na cidade.

Havia duas teorias sobre a boneca que circulavam à época:

Uma garota dormiu abraçada com sua boneca da Xuxa e, durante a noite, a boneca teria sido possuída pelo demônio e assassinado a menina na sequência.

Uma garota queria muito a boneca da Xuxa, mas a mãe, sem condições financeiras, teria respondido: "só se o diabo me der o dinheiro". No dia seguinte, o dinheiro apareceu e a mãe comprou a boneca para a filha. A garota abraçou a boneca, que foi possuída pelo demônio e na sequência matou sua dona.

Boneca da Xuxa, produzido pela Mimo, no fim da década de 1980 Imagem: Reprodução

A boneca em questão era uma produzida pela Mimo. Ela era "grande" —tinha 85 centímetros de altura e corpo macio e flexível, capaz de imitar algumas poses da apresentadora.

Ela foi desenhada por Maurício de Souza, o criador da "Turma da Mônica". Atualmente, a "Xuxona", como é chamada pelos fãs, pode ser encontrada em lojas online por mais de R$ 1.000.

Mobilização em Sorocaba

O boato escalou. A tal ponto de dizerem que a boneca tinha sido entregue a um padre da Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Ponte, em Sorocaba, e que a boneca posteriormente teria ficado no museu da igreja.

Uma multidão foi até a igreja e suas imediações em 9 de novembro de 1989 para tentar encontrar a "autora do crime", segundo o jornal local "Cruzeiro do Sul", em reportagem de 2014, sobre o caso.

Na praça e arredores da igreja, havia um burburinho com pessoas confabulando sobre onde estaria a boneca. A confusão era tanta, relata o "Diário de Sorocaba" de 10 de novembro de 1989, que algumas pessoas confundiam imagens sacras de dentro do museu da catedral com a "boneca assassina". Nem a imagem do Menino Jesus de Praga passou em branco. Alguns dos frequentadores achavam que a escultura poderia ser da boneca da Xuxa possuída.

Boneca da Xuxa de olhos vermelhos em vídeo promocional de 'Stranger Things', da Netflix Imagem: Reprodução/YouTube/Netflix

Monsenhor Mauro Vallini, pároco da catedral à época, negou que tinha recebido a "boneca possuída da Xuxa", mandou fechar a igreja e chamou a mídia local para dizer que tudo não passava de um boato.

Com o tempo, até a Xuxa começou a brincar com o boato. Em 2016, a apresentadora participou de alguns vídeos para promover a série Stranger Things, da Netflix. Em um deles, aparece uma boneca que fica com olhos "vermelhos", como se estivesse "possuída".