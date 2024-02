Juventus fecha contratação de zagueiro do Palmeiras

SÃO PAULO, 1 FEV (ANSA) - A Juventus anunciou a contratação por empréstimo do jovem zagueiro brasileiro Pedro Felipe, do Palmeiras.

A promessa do Verdão, que disputou algumas partidas da edição passada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, defenderá a equipe sub-19 da Velha Senhora, conhecida como Juventus Next Gen.

Caso se destaque ao longo da disputa da Série C da Itália, o defensor poderá ter seu vínculo estendido por mais tempo ou até ser comprado definitivamente por cerca de dois milhões de euros.

O jogador de 19 anos surgiu nas categorias de base do Vitória, mas desembarcou ao time paulista em 2022.

A Juventus Next Gen é apenas a 12ª colocada do grupo B da terceira divisão, com 27 pontos. Ele é o único brasileiro do atual elenco, que já teve Kaio Jorge, Lucas Rosa, Wesley Gasolina e Matheus Pereira. (ANSA).

