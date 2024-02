Traficantes mataram jovem por não abaixar vidro de carro, confirma polícia

A Polícia Civil do Espírito Santo confirmou que traficantes mataram a tiros Carolayne Barcelos por ela não abaixar os vidros do carro e dar ré para tentar fugir no bairro de Divinópolis, em Serra (ES). No dia do assassinato, o chefe do tráfico local exigiu que os criminosos abordassem carros "suspeitos" após um conflito na região.

O que aconteceu:

Vítima foi abordada por oito traficantes. Em 28 de outubro de 2023, Carolayne participou de um churrasco e estava voltando para casa à noite com um amigo quando foi abordada pelos criminosos que exigiram que ela abaixasse o vidro do veículo. Ela engatou a ré e o automóvel foi alvejado diversas vezes, fazendo com que ela acelerasse o carro e batesse o veículo no portão do pai dela. O amigo da vítima ficou ferido, segundo a polícia.

Polícia disse que vítima não tentou abaixar o vidro do carro após a ordem. Inicialmente, havia a hipótese de que a mulher teria tentado abaixar o vidro, que estaria com defeito, quando foi alvejada. Para a polícia, a jovem se desesperou com a situação e tentou deixar o local.

Criminosos não sabiam quem era a jovem. Os investigados presos falaram para a polícia que, depois dos disparos, um deles foi verificar quem era a vítima e somente neste momento os membros do grupo souberam que era Carolayne. Ela era conhecida no bairro porque o pai dela tinha um comércio no local.

Jovem foi baleada no rosto, na parte de trás da cabeça e no tórax. A polícia explicou que não foi possível definir se foi apenas um atirador porque o local do crime foi muito violado em razão do socorro a vítima.

Cinco dos investigados foram presos e quatro seguem foragidos. Um dos procurados é o líder do tráfico local Rodrigo Caçador, que determinou a abordagem de "carros e pessoas suspeitas". A Polícia Civil informou que vai divulgar os nomes e fotos dos procurados. Como os nomes dos presos não foram divulgados, a reportagem não encontrou a defesa para pedido de posicionamento. Além disso, o Ministério Público já ofereceu denúncia e tornou os investigados réus.

Tráfico divulgou comunicado antes de morte

Tráfico lançou comunicado antes de morte da jovem. No dia do assassinato da vítima, os traficantes do bairro determinaram que os moradores tirassem as câmeras de segurança que fossem apontadas para a rua sob argumento de que eles faziam a segurança da população.

Durante a tarde, os criminosos chegaram a expulsar um morador do bairro. O morador não teria retirado a câmera de segurança após a exigência, e os traficantes quebraram o item. No fim da tarde do mesmo dia, também houve um tiroteio no local.

No dia do conflito, líder do tráfico liberou que as armas escondidas fossem usadas pelos traficantes. O chefe local, conhecido como Rodrigo Caçador, ainda teria pedido para os membros do tráfico abordarem todos os veículos e qualquer pessoa que achassem ser suspeitos, como foi o caso da vítima.

Irmã não tem envolvimento com o crime, diz polícia

Linha de investigação que envolvia irmã da vítima não procedia. Após o crime, a mãe da vítima, Josefa da Silva, disse que a filha teria sido ameaçada pela própria irmã. O relato foi à TV Gazeta do Espírito Santo. A Polícia Civil analisou essa linha de investigação e concluiu que a irmã não tinha envolvimento no assassinato de Carolayne.