Josias: No STF, ministro Barroso usa extintor, e Moraes, um maçarico

Ao mesmo tempo em que o ministro e presidente do STF, Luís Roberto Barroso, age pela harmonia entre os Três Poderes, o ministro Alexandre de Moraes atua como se usasse um maçarico contra os parlamentares, disse o colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta quinta-feira (1º).

A primeira sessão do ano no STF, que acontece hoje, será uma tentativa de debelar a relação conflituosa estabelecida nos últimos meses entre a cúpula do Judiciário e o Congresso Nacional.

No discurso de retomada do Judiciário, Barroso leva uma palavra de harmonia, dos poderes, do Supremo com os demais poderes, incluindo o Congresso Nacional, e ele tem como contraponto o Moraes, que está a fustigar o prédio que fica do outro lado da praça dos Três Poderes. Durante o recesso, Moraes mandou a Polícia Federal bater na porta de dois parlamentares: Carlos Jordy e Alexandre Ramagem.

O curioso é que o extintor que o presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso, manuseia estabelece uma concorrência com o maçarico que ostentado pelo Alexandre de Moraes. São dois objetos contraditórios. O presidente da Corte manuseando um extintor e o ministro mais poderoso do Supremo manuseando um maçarico.

O que aconteceu

O tribunal retoma hoje as atividades com uma pauta sem potencial de gerar atrito com parlamentares. O primeiro processo a ser julgado pede a definição do regime de bens para casamento de pessoas com mais de 70 anos.

Também está na pauta recurso que discute a chamada "revisão da vida toda". Será analisado argumento do INSS contra a decisão que admitiu a aplicação do cálculo mais benéfico para aposentadorias e benefícios de quem contribuía para a previdência antes de novembro de 1999.

Antes disso, a primeira parte da sessão vai marcar o fim do recesso no Judiciário. Discursam no evento o ministro Barroso, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o presidente da OAB, Beto Simonetti.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: