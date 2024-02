Josias: Moraes e PF não podem dar motivos para os Bolsonaro se vitimizarem

Alexandre de Moraes e a Polícia Federal precisam redobrar os cuidados nas investigações sobre a chamada "Abin paralela" para não reforçar a vitimização da família Bolsonaro e de seus aliados, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quinta (1º).

Em um inquérito como esse, envolvendo personagens como Bolsonaro e seus filhos, que são mestres na fabricação de subterfúgios, é preciso que os investigadores e Alexandre de Moraes sejam muito cuidadosos com tudo aquilo que levam aos autos.

Essa fantasia da vítima será ostentada pelo Bolsonaro com uma intensidade cada vez maior. Ele utiliza qualquer pretexto para dizer que está sendo perseguido e encontram motivos para mantê-lo como alvo de uma 'vingança do petismo', na qual apresentam Moraes como peça central. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias destacou que o clã Bolsonaro está atento a qualquer brecha nas investigações, como foi o caso de uma inconsistência de datas usadas por Moraes para autorizar a operação contra Carlos Bolsonaro.

É muito importante que Moraes e a PF não ofereçam pretextos para que a família Bolsonaro utilize essa vitimização, que é o papel que eles escolheram exercer. Esse tipo de descuido, se é que ocorreu, não é recomendável. Josias de Souza, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Veja a íntegra do programa:

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.