Italiana Jasmine Trinca integrará júri do Festival de Berlim

BERLIM, 1 FEV (ANSA) - A atriz e diretora italiana Jasmine Trinca foi anunciada nesta quinta-feira (1º) como uma das integrantes do júri do Festival de Cinema de Berlim, que acontece entre os dias 15 e 25 de fevereiro.

A informação foi divulgada pela organização do próprio "Berlinale" em um comunicado à imprensa.

A italiana, conhecida por defender uma maior presença feminina na direção e demais posições de liderança no audiovisual do país europeu, vai compor o júri ao lado de quatro diretores - o americano Brady Corbet, Ann Hui, de Hong Kong, o alemão Christian Petzold, e o espanhol Albert Serra -, além da escritora ucraniana Oksana Zabuzhko.

A edição 2024, que premiará as melhores produções cinematográficas com os Ursos de Ouro e de Prata, também terá a atriz, diretora, produtora e autora de best-sellers quênio-mexicana Lupita Nyong'o como a presidente do júri.

Segundo os organizadores do evento alemão, os vencedores da competição serão anunciados no dia 24 de fevereiro. Ao todo, 20 filmes disputam as premiações. (ANSA).

