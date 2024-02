Itália resgata quase 50 migrantes após naufrágio em Lampedusa

LAMPEDUSA, 1 FEV (ANSA) - Uma embarcação de oito metros com mais de 50 migrantes a bordo naufragou na costa da ilha de Lampedusa, no sul da Itália, anunciaram as autoridades locais na tarde desta quinta-feira (1º).

De acordo com as informações preliminares, um barco da Guarda Costeira conseguiu resgatar ao menos 49 pessoas provenientes de Bangladesh, Costa do Marfim, Guiana e Senegal.

O grupo socorrido foi levado para o cais de Favarolo, onde os migrantes já desembarcaram e relataram que há desaparecidos.

As autoridades italianas explicaram que as declarações são atualmente conflitantes e, desta forma, não é possível confirmar corretamente o número de desaparecidos ou mortos.

Os primeiros relatos apontam que a embarcação teria saído de El Amra, no norte da Argélia, por volta das 21h (horário local) da última terça-feira (30). Cada um dos migrantes a bordo pagou cerca de 590 euros pela travessia até Lampedusa.

Pouco tempo depois, as equipes italianas também resgataram 72 migrantes, sendo a maioria proveniente de Bangladesh, Egito, Paquistão, Síria e Sudão, que estavam a bordo de um barco à deriva.

Esta embarcação teria partido ontem à tarde de Zuara, na Líbia, e a navegação em direção às ilhas Pelágias teria sido feita com bússola e aplicativo de celular. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.