Itália e Argentina visam fortalecer relações bilaterais

BUENOS AIRES, 1 FEV (ANSA) - O embaixador da Itália na Argentina, Fabrizio Lucentini, se reuniu nesta quinta-feira (1º), em Buenos Aires, com a ministra das Relações Exteriores do governo de Javier Milei, Diana Mondino, "com o objetivo de intensificar as relações políticas, econômicas e comerciais entre os dois países".

Uma publicação na conta oficial da sede diplomática no X (antigo Twitter) especifica também que "um foco especial foi dedicado à próxima visita da chanceler argentina à Itália e ao acordo UE-Mercosul".

Por sua vez, o governo da Argentina destacou que Modino e Lucentini "examinaram os detalhes da próxima viagem presidencial a Roma e a agenda dos temas prioritários da visita, cujo objetivo é iniciar uma nova etapa na relação bilateral e dar sinal de confiança para os investimentos".

Paralelamente, o embaixador italiano também encontrou com o ministro da Defesa da Argentina, Luis Petri, para discutir as perspectivas de intensificação da cooperação no setor de defesa.

Os dois manifestaram "um especial empenho" no âmbito das relações bilaterais, "para um trabalho conjunto destinado a fortalecer a cooperação na Defesa".

"Falamos sobre as relações bilaterais, o cenário político argentino e as oportunidades de colaboração no setor de defesa.

Continuamos avançando juntos rumo a novas oportunidades de cooperação", indicou o ministro. (ANSA).

