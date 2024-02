Irã retira agentes da Síria após ataques israelenses, dizem fontes

(Reuters) - A Guarda Revolucionária do Irã reduziu o destacamento de seus oficiais superiores na Síria devido a uma série de ataques mortais israelenses e contarão mais com a milícia xiita aliada para preservar seu domínio no local, disseram cinco fontes familiarizadas com o assunto.

A Guarda tem sofrido um de seus períodos mais violentos na Síria desde que chegou há uma década para ajudar o presidente Bashar al-Assad na guerra síria. Desde dezembro, os ataques israelenses mataram mais de meia dúzia de seus membros, entre eles um dos principais generais da inteligência da Guarda.

Como a linha dura de Teerã exige retaliação, a decisão do Irã de retirar oficiais superiores é motivada, em parte, por sua aversão a ser sugado diretamente para um conflito que está borbulhando no Oriente Médio, disseram três das fontes à Reuters.

Embora as fontes tenham dito que o Irã não tem intenção de deixar a Síria - uma parte importante da esfera de influência de Teerã - a reformulação ressalta como as consequências da guerra desencadeada pelo ataque do grupo militante palestino Hamas a Israel em 7 de outubro estão se desdobrando na região.

O Irã, apoiador do Hamas, tem procurado ficar fora do conflito, mesmo apoiando grupos que entraram na briga no Líbano, Iêmen, Iraque e Síria - o chamado "Eixo de Resistência", que é hostil aos interesses de Israel e dos EUA.

Uma das fontes - uma autoridade sênior de segurança regional informada por Teerã - disse que comandantes iranianos de alto escalão deixaram a Síria junto com dezenas de oficiais de médio escalão, descrevendo isso como uma redução da presença.

A fonte não revelou quantos iranianos deixaram o país e a Reuters não conseguiu determinar isso de forma independente.

A agência de notícias não conseguiu entrar em contato com a Guarda para comentar e o Ministério da Informação da Síria não respondeu às perguntas enviadas por email para esta matéria.

O Irã enviou milhares de combatentes para a Síria durante a guerra síria. Embora tenham sido incluídos membros da Guarda, servindo oficialmente como conselheiros, a maior parte era composta por milicianos xiitas de toda a região.

Três das fontes disseram que a Guarda gerenciaria as operações sírias remotamente, com a ajuda do aliado Hezbollah. O grupo libanês não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Outra fonte, uma autoridade regional próxima ao Irã, afirmou que aqueles que ainda estão na Síria deixaram seus escritórios e ficaram fora de vista. "Os iranianos não abandonarão a Síria, mas eles reduziram ao máximo sua presença e seus movimentos."

As fontes disseram que as mudanças até agora não tiveram impacto nas operações. A redução de tamanho vai "ajudar Teerã a evitar ser arrastado para a guerra entre Israel e Gaza", disse uma das fontes, um iraniano.

Desde o início da guerra de Gaza, Israel intensificou uma campanha de anos de ataques aéreos com o objetivo de reverter a presença do Irã na Síria, atacando tanto a Guarda quanto o Hezbollah - que, por sua vez, vem trocando disparos com Israel através da fronteira libanesa-israelense desde 8 de outubro.

Israel raramente comenta sobre seus ataques na Síria e não declarou responsabilidade pelos recentes ataques no país. Em resposta às perguntas da Reuters, os militares israelenses disseram que não comentam reportagens da mídia estrangeira.