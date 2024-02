Idoso tem perna prensada após cair em vão entre trem e plataforma no Recife

Um idoso teve a perna prensada após cair no vão entre a plataforma e o trem, na tarde desta quinta-feira (1º), no Recife.

O que aconteceu

O acidente foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram que o homem sai do vagão e, em seguida, tenta retornar, mas o trem já está com as portas fechadas. O caso ocorreu na Estação Barro, na zona oeste da capital.

O homem ultrapassou a linha amarela de segurança com o trem em movimento e caiu no vão. No vídeo, é possível ver que a perna dele ficou presa e foi arrastada pelo trem.

O idoso recebeu os primeiros cuidados da equipe de segurança ferroviária. A CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) informou que "por um verdadeiro milagre, ele não foi puxado para os trilhos pelo movimento do trem".

O Samu foi acionado e o homem foi socorrido ao HR (Hospital da Restauração), na área central do Recife. A reportagem procurou o HR para atualizar o estado de saúde da vítima, mas não houve retorno.

A CBTU reitera que passageiros não devem ultrapassar a linha amarela das plataformas se o trem já estiver em movimento. É um dos avisos públicos mais repetidos em todo sistema e uma das principais normas de segurança para se evitar acidentes no uso do metrô. Nesse sentido, a CBTU também reforça a necessidade de se observar com a máxima atenção todas as normas e avisos sobre uso de equipamentos e instalações do sistema a bem da segurança de todos", diz nota enviada ao UOL.