Hamilton irá para Ferrari em 2025, diz mídia britânica

SÃO PAULO, 1 FEV (ANSA) - O heptacampeão mundial Lewis Hamilton, maior vencedor da história da Fórmula 1, teria acertado sua transferência para a Ferrari, equipe mais vitoriosa da categoria, no ano que vem, segundo informações publicadas pela imprensa britânica.

Hamilton renovou recentemente seu contrato com a Mercedes até o fim de 2025, mas, de acordo com a emissora Sky Sports, ele deixará a equipe após a temporada de 2024 para substituir Carlos Sainz na escuderia de Maranello.

Além disso, o canal disse que os funcionários da fábrica da Mercedes em Brackley serão avisados sobre a saída do heptacampeão ainda hoje, antes de um anúncio oficial.

Já a Autosport publicou que as negociações estão em "estágio avançado e podem ser concluídas até o fim desta semana".

Hamilton é o maior vencedor da história da F1, com sete títulos (mesmo número de Michael Schumacher) e 103 vitórias em grandes prêmios. A Ferrari também lidera a estatística entre as equipes, com 16 campeonatos e 243 triunfos em GPs. (ANSA).

