Governo busca dados sobre suposto vazamento de navio petroleiro na Margem Equatorial

BRASÍLIA (Reuters) - O governo brasileiro está buscando informações sobre um suposto vazamento de óleo na Margem Equatorial que teria ocorrido em setembro do ano passado em águas internacionais, e teria partido de um navio petroleiro, disse o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, nesta quinta-feira.

Segundo o secretário, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) está verificando dados de satélites e informações com a Marinha para tentar identificar quais navios passaram pelo local no período apontado.

De acordo com o Instituto Arayara, uma ONG ambiental, um provável vazamento de petróleo teria ocorrido na costa amazônica por parte de uma embarcação do Panamá. A mancha do provável vazamento é estimada em quase 170 quilômetros quadrados, o que equivale a cerca de 24 mil campos de futebol, disse a ONG.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)