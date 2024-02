GM muda estratégia sobre eletrificação e já admite produzir carros híbridos

Depois de descartar a produção de veículos híbridos há alguns anos, visando focar em modelos 100% elétricos, a General Motors está voltando atrás em sua intenção. A informação veio de sua CEO, Mary Barra, que prometeu que a empresa trará novamente os híbridos ao mercado.

O que aconteceu

Com um mercado de elétricos que se arrefeceu nos últimos anos, a GM afirmou que está revendo sua estratégia de mercado. A montadora declarou que voltará a investir em modelos híbridos.

"Nossos planos futuros incluem trazer nossa tecnologia híbrida plug-in para veículos selecionados na América do Norte", disse a CEO da GM, Mary Barra, durante uma teleconferência sobre os lucros do quarto trimestre.

Barra ainda disse que a marca pretende acabar com as emissões de veículos leves em sua linha até 2035.

A mudança de pensamento diverge de declarações dadas há alguns anos por Barra, entendendo que o mercado de 100% elétricos era o único caminho.

Sobre elétricos frente a híbridos, ela disse na época: "quanto mais rápido você atingir nossa meta de emissões zero, melhor, e os elétricos levarão você lá mais rápido. Então, por que dedicar tanto capital e engenharia a um segmento que não leva você ao final do jogo, quando sabemos como fazer isso?"

A GM acabou por ter sua expectativa com elétricos frustrada com recalls e pouca adesão a veículos como o GMC Hummer e Blazer.

