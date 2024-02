Festival de Sanremo confirma John Travolta como convidado

ROMA, 1 FEV (ANSA) - A organização do Festival de Sanremo anunciou nesta quinta-feira (1º) que o ator norte-americano John Travolta está entre os convidados da segunda noite da edição 2024 do principal concurso musical da Itália.

"Estará conosco um ator que fez dançar gerações inteiras", destacou o diretor artístico do evento, Amadeus, ao revelar o nome de Travolta.

O ator, que completa 70 anos no dia 18 de fevereiro, indicado ao Oscar pelo filme "Os Embalos de Sábado à Noite" (1977), já esteve no Teatro Ariston em 2006, no festival organizado por Giorgio Panariello com Ilary Blasi e Victoria Cabello, que teve a incumbência de entrevistá-lo.

Na ocasião, durante a conversa, a atriz reclamou de desconforto nos pés e Travolta se ofereceu para massageá-los. A imagem está entre as mais emblemáticas da história do festival.

A 74ª edição do Festival de Sanremo acontece entre os próximos dias 6 e 10 de fevereiro e também terá o ator neozelandês Russell Crowe como convidado na terceira noite da competição, em sua segunda participação no prestigiado evento musical.

Ao todo, 27 artistas estão na disputa: Fiorella Mannoia; Geolier; Dargen D'amico; Emma; Fred De Palma; Angelina Mango; La Sad; Diodato; Il Tre; Renga e Nek; Sangiovanni; Alfa; Il Volo; Alessandra Amoroso; Gazzelle; Negramaro; Irama, Rose Villain; Mahmood; Loredana Bertè; The Kolors; Big Mama; Ghali; Annalisa; Mr Rain; Maninni; e Ricchi e Poveri. (ANSA).

