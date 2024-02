Ferrari anuncia contratação de Hamilton para 2025

SÃO PAULO, 1 FEV (ANSA) - A Ferrari confirmou nesta quinta-feira (1º) a contratação do heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton a partir de 2025, em uma das movimentações de mercado mais surpreendentes da história da categoria.

O anúncio chega poucos meses depois de o piloto britânico ter renovado seu vínculo com a Mercedes por mais duas temporadas, o que indica que ele não sentiu confiança de que o time de Brackley poderia lhe dar um carro capaz de brigar novamente por títulos na reta final de sua carreira.

"Tive 11 anos incríveis com esta equipe e estou muito orgulhoso do que conquistamos juntos. É um lugar onde cresci, então tomar a decisão de sair foi uma das mais difíceis. No entanto, é o momento certo para dar esse passo e estou animado para assumir um novo desafio. Serei eternamente grato pelo incrível apoio da minha família Mercedes, especialmente do Toto por sua amizade e liderança. Estou 100% comprometido em entregar o melhor desempenho possível nesta temporada e fazer do meu último ano inesquecível", disse o multicampeão.

O casamento entre Hamilton e Ferrari une o piloto mais vitorioso (103 corridas ganhas e sete títulos) com a equipe mais vencedora (243 corridas ganhas e 16 títulos de construtores) da história da F1. Em seu comunicado, o time de Maranello informou que o piloto assinou um contrato "plurianual".

No entanto, enquanto o britânico não sobe ao lugar mais alto do pódio desde 2021, a escuderia italiana não conquista o mundial de pilotos desde 2007, com Kimi Raikkonen, e o de equipes desde 2008, além de viver um dos períodos mais turbulentos de sua história na F1.

Paralelamente, a Ferrari vive uma inédita era de bonança em suas finanças e fechou 2023 com lucro recorde de 1,257 bilhão de euros, o que lhe dá ampla margem para investir no salário de um heptacampeão mundial - o jornal La Stampa, de propriedade da família Agnelli, dona da escuderia, fala em pelo menos 50 milhões de euros por ano.

Em Maranello, Hamilton dividirá a garagem com o monegasco Charles Leclerc, que nos últimos anos foi o favorito indiscutível da Ferrari, enquanto Carlos Sainz terá de buscar outro cockpit para 2025.

"Eu e a Ferrari não seguiremos juntos depois do final da temporada de 2024. Nós ainda temos uma longa temporada pela frente e, como sempre, vou dar o meu melhor por toda a equipe e torcedores do mundo inteiro", escreveu o espanhol em suas redes sociais.

A Mercedes vai atrás de um novo companheiro para o britânico George Russell, que é a grande aposta da equipe para o futuro.

Revelado pela McLaren, Hamilton pilota pela Mercedes desde 2013 e, pelo time de Brackley, faturou seis de seus sete títulos mundiais, com 82 vitórias. (ANSA).

