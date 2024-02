Família coloca à venda mansão de Berlusconi na Sardenha

ROMA, 1 FEV (ANSA) - A família do ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi colocou à venda uma mansão na Sardenha, no sul do país, que foi muito frequentada pelo ex-senador, falecido em junho.

De acordo com o jornal Financial Times, citando três fontes, os filhos do ex-empresário italiano estão pedindo 500 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões) pela residência localizada na Costa Esmeralda.

O local, que já recebeu diversos líderes mundiais, entre eles Vladimir Putin, Tony Blair e George W. Bush, está na mira de bilionários árabes e norte-americanos, bem como de grupos hoteleiros internacionais.

As fontes ouvidas pelo periódico alegam que a venda da Villa Certosa não será comunicada, mas as visitas já poderão ser agendadas a partir deste mês.

Uma das históricas residências de Berlusconi, o local já havia sido supostamente colocado no mercado em 2010 e 2015, mas o ex-premiê sempre negou os rumores de uma possível venda da moradia.

O Financial Times ainda alega que o imóvel foi avaliado em 260 milhões de euros em 2021, mas o próprio Berlusconi teria rejeitado uma proposta de 500 milhões da família real saudita em 2015. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.