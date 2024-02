Europa destinará  46,7 mi para compensar avicultores da Itália por gripe aviária

São Paulo, 1 - A Comissão Europeia informou que vai destinar 46,7 milhões de euros (US$ 50,72 milhões) para compensar avicultores da Itália prejudicados por surtos de gripe aviária. Segundo a entidade, o valor faz parte da Reserva Agrícola e os pagamentos devem ser feitos até 30 de setembro deste ano. Contudo, somente as granjas afetadas pelas medidas de controle decorrentes dos surtos nos primeiros meses de 2022 terão direito ao pagamento, afirmou a Comissão, acrescentando que as perdas não podem ter sido compensadas anteriormente por auxílios estatais ou seguros. Em nota, a Comissão explicou que, entre 1º de janeiro e 30 de abril de 2022, foram confirmados 23 surtos de influenza aviária altamente patogênica na Itália, afetando frangos, galinhas poedeiras, perus, patos e galinhas-d'angola. Por isso, o país estabeleceu medidas de controle, monitoramento e prevenção, que teriam afetado as granjas com perda de produção de ovos para incubação, ovos de mesa e animais vivos.