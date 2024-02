EUA derrubam drones de rebeldes houthis e atacam base no Iêmen

As forças dos Estados Unidos anunciaram que derrubaram 10 drones e um míssil lançados pelos rebeldes houthis no Iêmen, atacaram uma estação de controle neste país e destruíram três drones iranianos.

Os rebeldes houthis iniciaram em novembro uma campanha de ataques contra navios comerciais no Mar Vermelho, em tese apenas contra embarcações vinculadas a Israel, como resposta à guerra na Faixa de Gaza.

As forças americanas e britânicas responderam com bombardeios contra posições houthis no Iêmen, o que levou os rebeldes a declarar que interesses dos dois países também eram alvos.

O Comando Central (Centcom) dos Estados Unidos informou em um comunicado que suas forças atacaram, na manhã de quinta-feira no Iêmen, uma "estação houthi de controle terrestre de drones e 10 drones unidirecionais, que representavam uma ameaça iminente para navios comerciais e navios da Marinha dos Estados Unidos na região".

O Centcom também anunciou que o navio de guerra USS Carney derrubou um míssil balístico antinavio disparado pelos houthis e três drones iranianos em menos de uma hora de intervalo.

O organismo não especificou se os drones iranianos abatidos eram de ataque ou de vigilância.

As forças americanas também destruíram na quarta-feira um míssil terra-ar "preparado para ser lançado em áreas do Iêmen controladas pelos houthis", segundo um comunicado.

Apesar das ações de Washington e seus aliados, os rebeldes houthis prosseguem com os ataques no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, que afetaram consideravelmente o tráfego marítimo mundial.

A empresa de segurança marítima Ambrey informou que um navio comercial foi atingido por um míssil na costa do país.

"O navio informou uma explosão a bordo", afirmou a Ambrey.

Os houthis também reivindicaram o lançamento de vários mísseis contra o navio destróier americano USS Gravely.

O Centcom havia informado que este navio neutralizou um míssil lançado de "áreas do Iêmen controladas pelos houthis em direção ao Mar Vermelho".