EUA anunciam novos ataques contra rebeldes houthis no Iêmen e destroem drones

As forças americanas anunciaram, nesta quarta-feira (31), uma série de operações militares contra os rebeldes houthis no Iêmen e a destruição de mais de uma dúzia de drones de ataque, além de mísseis e de um posto de comando.

Os rebeldes apoiados pelo Irã lançaram um míssil balístico de áreas que controlam no Iêmen em direção ao golfo de Áden, mas o projétil foi abatido pelo destróier USS Carney, anunciou o Comando Central dos EUA (Centcom), em um comunicado.

Menos de uma hora depois, o mesmo contratorpedeiro "abateu três drones iranianos" que estavam "nas proximidades". À noite, o Centcom voltou a anunciar que os ataques dos EUA destruíram dez drones de ataque houthis e um posto de comando no Iêmen, que "representavam uma ameaça iminente para navios mercantes e navios militares dos EUA na região".

Mais cedo na quarta-feira, os militares dos EUA também disseram ter destruído um míssil terra-ar houthi pronto para ser disparado do Iêmen e ameaçava os aviões dos EUA. Nas últimas semanas, os rebeldes têm atacado navios mercantes ou navios de guerra no mar Vermelho, "em solidariedade aos palestinos em Gaza" e em reação à ofensiva israelense no enclave.

Ataques a bases americanas

Outros grupos armados pró-Irã também atacaram bases americanas no Iraque e na Síria nos últimos meses. Um deles, no domingo, resultou na morte de três militares americanos na Jordânia, na fronteira com a Síria.

Washington atribuiu o ataque à "Resistência Islâmica no Iraque", organização que reúne combatentes de grupos armados pró-Irã, mas Teerã negou qualquer envolvimento. Os Estados Unidos e os iranianos disseram várias vezes que não buscam uma "escalada" de tensões no Oriente Médio no contexto da guerra em Gaza.

Na costa do Iêmen, a empresa britânica de segurança marítima Ambrey informou que um míssil disparado do Iêmen atingiu um navio mercante.

Os houthis realizaram mais de 35 ataques a navios no mar Vermelho e no golfo de Áden desde 19 de novembro, de acordo com o departamento de Defesa dos EUA.

Os Estados Unidos, principal aliado de Israel, enviaram navios de guerra para o mar Vermelho e realizaram vários ataques em janeiro contra posições houthis, às vezes em conjunto com o Reino Unido. Desde então, os houthis também consideram como alvos navios ligados aos Estados Unidos ou ao Reino Unido.

Os ataques do Iémen têm um impacto significativo no comércio internacional. O transporte de contêineres pelo mar Vermelho caiu quase 30% na comparação anual, informou o Fundo Monetário Internacional (FMI) na quarta-feira.

Os EUA, que colocaram os houthis em uma lista de entidades "terroristas", criaram uma coalizão marítima internacional para "proteger" o comércio internacional nesta área crucial.

(Com informações da AFP)