Emirados Árabes Unidos recebe 9º grupo de crianças palestinas feridas e pacientes com câncer

ABU DHABI, 1º de fevereiro de 2024 (WAM) -- O nono grupo de crianças palestinas feridas e pacientes com câncer chegou a Abu Dhabi na quarta-feira, seguindo as diretrizes do presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, de fornecer tratamento médico para mil crianças feridas e mil pacientes com câncer da Faixa de Gaza nos hospitais dos Emirados Árabes Unidos.

Em uma declaração à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), a Dra. Maha Barakat, ministra-assistente de Relações Exteriores para Ciências Médicas e da Vida, que acompanhou o avião de evacuação de Al Arish, no Egito, reiterou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em apoiar os palestinos em Gaza e amenizar seu sofrimento, especialmente as crianças feridas e os pacientes com câncer, após a piora significativa da capacidade do setor de saúde de fornecer o mínimo necessário de cuidados médicos para os feridos. Dra. Barakat explicou que 49 crianças feridas e pacientes com câncer foram evacuados com seus acompanhantes sob a supervisão de uma equipe médica especializada.

Os hospitais dos Emirados Árabes Unidos já haviam recebido 426 pacientes antes da chegada desse grupo, enquanto o número total de casos recebidos no hospital de campanha dos Emirados Árabes Unidos em Gaza chegou a 2.644. Desde o lançamento da operação humanitária "Gallant Knight 3", os EAU enviaram 15 mil toneladas de assistência alimentar contínua. O país também estabeleceu estações de dessalinização de água com uma capacidade total de 1,2 milhão de galões diários, beneficiando mais de 600 mil pessoas em Gaza.

Os beneficiários expressaram gratidão ao governo e à liderança dos Emirados Árabes Unidos pelo apoio humanitário e médico na ajuda aos palestinos. Desde o início da crise, os EAU têm apoiado firmemente Gaza, lançando a Operação "Gallant Knight 3" em 5 de novembro de 2023 para fornecer assistência humanitária à população da Faixa de Gaza.