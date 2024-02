Defante faz cirurgia para corrigir olho caído; o que é ptose palpebral?

Diogo Defante fez uma cirurgia para corrigir o olhar caído, algo que virou uma "marca registrada" do humorista. Ele publicou uma foto no Instagram, nesta quinta-feira (1º), para dizer que chegou o "fim de uma era".

"Já estava com a visão prejudicada e não pude mais adiar. Espero que vocês reclamem bastante nos comentários, porque o olhinho caído que vocês tanto amam se foi", afirmou.

Em 2020, em entrevista ao Flow Podcast, Defante explicou a condição. Disse se tratar de uma ptose palpebral adquirida. "Foi algum trauma que rolou e o tendão ficou fraco, [o tendão] que faz o olho subir", contou.

Na época, ele disse que era mais uma questão estética, não atrapalhava sua visão, mas lembrou que o olho estava mais caído do que cinco anos antes. "Se cair a ponto de tampar a visão, tem que fazer cirurgia."

No post do Instagram, entretanto, ele contou que a condição já estava atrapalhando: "Já estava com a visão prejudicada e não pude mais adiar".

O que é ptose palpebral

A ptose palpebral é caracterizada pela queda anormal da pálpebra superior, cobrindo o olho mais do que deveria. Ocorre devido a comprometimentos no músculo que eleva a pálpebra.

Pode ser congênita, quando a pessoa já nasce com ela, ou adquirida, que foi o caso de Defante.

É uma condição palpebral bastante frequente e, além da questão estética, pode gerar problema funcional.

O quadro afeta a visão e causa fadiga ocular, podendo dificultar as atividades diárias.

À medida que restringe o campo de visão, a pessoas tende a sempre elevar a cabeça para poder enxergar.

Como tratar?

Defante não mencionou qual cirurgia fez, mas a blefaroplastia é um procedimento indicado para tratar a ptose palpebral. O objetivo principal é corrigir a posição da pálpebra superior para restaurar uma função visual adequada e aliviar os sintomas.

A blefaroplastia é uma cirurgia de pequeno porte e não há idade específica considerada ideal para realizá-la.

O procedimento envolve a administração de anestesia local com sedação, sob os cuidados de um anestesista.

Com duração média de aproximadamente 1 hora e 30 minutos, a cirurgia utiliza diversas técnicas para aprimorar a aparência da região ocular.

Os métodos usados pelo cirurgião incluem a remoção do excesso de pele, o tratamento da musculatura e a abordagem do tarso (tecido da pálpebra) e das bolsas palpebrais.

*Com informações de reportagem publicada em 25/01/2024