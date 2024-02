Dino transmite cargo a Lewandowski, novo ministro da Justiça; conheça os novos secretários

O agora ex-ministro da Justiça Flávio Dino acaba de transmitir o cargo para o novo ocupante do posto, Ricardo Lewandowski. A cerimônia foi no Palácio da Justiça, sede da pasta, em Brasília.

Diversos advogados compareceram. A reportagem também viu os ministros Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário). Mais cedo, no Palácio do Planalto, houve a solenidade de posse do Lewandowski. Na segunda, cerimônia, foi apresentada a nova equipe do Ministério da Justiça. Eis os nomes:

Manoel Carlos de Almeida Neto - secretário-executivo;

Marivaldo Pereira - secretário-executivo adjunto;

Jean Uema - secretário nacional de Justiça;

Mario Sarrubbo - secretário nacional de Segurança Pública;

Wadih Damous - secretário nacional do Consumidor;

André Garcia - secretário nacional de Políticas Penais;

Marta Rodrigues de Assis Machado - secretária nacional de Políticas sobre Drogas;

Elias Vaz - secretário de Assuntos Legislativos;

Sheila de Carvalho - secretária de Acesso à Justiça;

Estela Aranha - secretária de Direitos Digitais;

Andrei Rodrigues - diretor-geral da Polícia Federal;

Antonio Fernando Oliveira - diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal.