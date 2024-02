Corpo de menino venezuelano de 7 anos é encontrado na zona sul de SP; polícia prende dois

Um menino venezuelano de 7 anos foi encontrado morto na tarde dessa quarta-feira, 31, em um campo aberto na região de Parelheiros, na zona sul de São Paulo. A criança estava desaparecida desde sábado, 27, mas a polícia só foi notificada do sumiço na segunda-feira, 29.

O caso está sendo investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que prendeu dois suspeitos temporariamente na quarta-feira. Os dois são da mesma região onde morava o menino, e foram detidos após apresentarem versões distintas. Os nomes deles não foram revelados, mas um deles é parente da criança. A reportagem não conseguiu localizar os responsáveis pela defesa dos suspeitos.

A especializada também ouviu testemunhas e analisa imagens de câmeras de segurança para tentar elucidar o caso.

O corpo do menino estava em avançado estado de decomposição. Para os investigadores, a criança foi morta ainda no final de semana. O corpo foi levado para necropsia, e as causas da morte ainda estão sendo investigadas. Não havia sinais de tiro ou golpe com algum objeto contundente.