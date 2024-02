Chuva em SP: cidade deixa estado de atenção, mas tem queda de árvores

A cidade de São Paulo deixou o estado de atenção para alagamentos às 16h30 desta quinta-feira (1º).

O que aconteceu

Alerta foi emitido pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura às 16h05. Zonas norte, oeste, leste e centro, além das marginais Pinheiros e Tietê chegaram a entrar em estado de atenção nesse período.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu 43 chamados para queda de árvores. Não há ocorrências relacionadas a alagamentos e desabamentos, e nem registro de vítimas, informou a corporação.

Áreas de chuva formadas pelo calor e a umidade perderam força. Essas áreas atuavam com forte intensidade nos municípios de Osasco e Barueri, em direção à capital paulista.

Imagens do radar meteorológico do CGE mostram apenas chuvas fracas nas cidades de Osasco e Barueri. Na capital paulista, há chuviscos, principalmente das zonas leste, oeste, sul e sudeste.

As próximas horas seguem com tempo instável. Há previsão de chuvas isoladas podendo atuar com até forte intensidade até as primeiras horas da noite.

Previsão para os próximos dias

Primeira semana de fevereiro será marcada por pancadas de chuva, principalmente nos finais de tarde. A informação é do CGE com base em simulações mais recentes dos modelos de previsão.

Na sexta-feira (2), a previsão indica muitas nuvens pela manhã e chuva moderada à forte à tarde. Nessas condições o potencial para alagamentos e transbordamentos de rios e córregos permanece elevado. Atenção com as áreas de encosta, pois o solo encharcado aumenta significativamente o risco de deslizamentos de terra. As temperaturas variam entre mínima de 19°C e a máxima não deve superar os 25°C, com percentuais mínimos de umidade ao redor dos 65%.

O final de semana também será marcado por fortes pancadas de chuva entre a tarde e o início da noite. No sábado (3), a madrugada será de céu nublado com termômetros em torno dos 19°C e, no decorrer do dia, a máxima atinge os 26°C, com índices mínimos de umidade por volta dos 62%. As precipitações formadas pela disponibilidade de umidade na atmosfera e a chegada da brisa marítima no período da tarde favorece o surgimento de nuvens carregadas que normalmente provocam chuva forte, com trovoadas, raios, rajadas de vento e queda de granizo.