Cantora, filha de Martinho da Vila parou de fumar com técnica de respiração

Juliana Ferreirah, de 50 anos, conheceu a música bem cedo por causa de seu pai, o cantor Martinho da Vila. Ela faz parte do grupo vocal que acompanha o sambista e também tem uma carreira solo. A cantora fumou durante 35 anos e decidiu abandonar o cigarro quando pegou covid. A seguir, ela conta como isso melhorou sua saúde e até sua voz:

"Tomei a decisão de parar de fumar no início da pandemia do coronavírus, em 2020. Meu filho apresentou sintomas e foi fazer um teste para saber se estava com covid-19.

Como tive contato com ele, decidi fazer o exame também e na hora jurei para mim mesma que, se estivesse infectada, eu nunca mais colocaria um cigarro na boca. O resultado deu positivo e então tirei esse vício da minha vida.

Imagem: Arquivo pessoal

A primeira semana de abstinência foi junto com a covid, mas os sintomas da doença foram leves. Acreditava estar bem sem o cigarro, mas não estava, afinal, foram 35 anos fumando. Eu dava socos no ar e procurei fazer de tudo para me controlar

Ajuda de terapias

Após 15 dias, eu estava com muita vontade de fumar. Bem nesse dia, tive meu primeiro encontro com a minha arteterapeuta. Durante a sessão, tive a certeza de que não queria voltar a fumar, que aquilo iria passar e tinha que ser forte.

Além da arteterapria, para conseguir deixar o vício recorri à biodança, à psicoterapia e procurei um psiquiatra.

Percebi que o ato de fumar é bem semelhante ao de respirar. Então, adotei uma técnica de respiração que uso até hoje e me ajudou muito a controlar a ansiedade e a vontade de acender um cigarro:

Inspiro enquanto conto até quatro;

Depois, prendo o ar e conto até quatro também;

Por fim, deixo sair o ar contando até seis e só volto a respirar depois de dois segundos.

Repito a sequência cinco vezes, mas, geralmente, na terceira vez já estou calma

Até hoje recorro à técnica quando me sinto ansiosa e não posso me desligar do mundo. Esse exercício me traz para o presente. Ansiedade tende a nos levar para o futuro e precisamos viver o presente, que é quando podemos fazer alguma coisa.

Não tenho mais vontade de fumar, mas o cigarro ainda vem me visitar durante os sonhos. Quando sonho que estou fumando, brigo comigo mesma.

Imagem: Arquivo pessoal

Depois que larguei o cigarro, percebi o quanto o fumo prejudicava minha saúde, minha pele e até minha profissão.

Quando parei de fumar, o meu tom de voz mudou e minha voz está mais limpa."

Como técnica de respiração ajuda a largar o cigarro?

O médico generalista e pesquisador Breno Bernardes, idealizador da EAT-Brazil (Education Against Tobacco —em português, Educação contra o Tabaco), rede multinacional dirigida por estudantes de medicina e médicos, diz que a há estudos que mostram que a respiração profunda ajuda a controlar a ansiedade e reduzir a vontade de fumar, contribuindo para que fumantes diminuam a quantidade de cigarros.

Técnicas de respiração profunda, como a adotada pela cantora Juliana Ferreirah, são muito usadas para gerar bem-estar, inclusive em aulas de meditação e ioga.

Imagem: iStock/Getty Images

"A respiração profunda mais eficaz é aquela em que 'respiramos com a barriga' na hora que puxamos o ar para dentro do pulmão, a barriga tem que expandir. É o que chamamos respiração profunda abdominal", diz o médico.

Segundo o especialista, estudos científicos mostram que essa é a respiração profunda com maior capacidade de diminuir a frequência cardíaca e a ansiedade.