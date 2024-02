Candidato é pego com câmera e ponto eletrônico para burlar exame no Detran

Um candidato foi preso após tentar burlar de forma inusitada uma prova teórica do Detran no Rio Grande do Norte. Ele foi pego usando uma microcâmera colada ao corpo. O caso aconteceu em Natal.

Também foram encontrados um ponto eletrônico "menor que um caroço de feijão" e um modem de internet colado junto ao tórax, segundo o órgão de trânsito.

Segundo a coordenadoria de habilitação do Detran-RN, o órgão já estava monitorando candidatos que reprovaram anteriormente no teste teórico e que acabaram aprovados em exame seguinte - alguns com até 100% de acerto.

"Verificamos que um candidato nesse perfil havia agendado e ficamos em observação. Foi o Detran que monitorou, identificou o candidato, acionou a Polícia Civil e Militar para fazer o flagrante. Inclusive, o policial civil que fez o flagrante é lotado no Detran. Foi passado o detector de metais e feita uma revista, na qual foram encontrados alguns materiais como microcâmera, ponto e modem", diz Rodrigo Fernandes, coordenador de habilitação do Detran-RN.

Imagem: Divulgação

O candidato foi preso em flagrante e encaminhado para a Central de Flagrantes. O candidato passou por audiência de custódia e vai responder pelo crime na Justiça.

"Estamos atentos e monitorando, e esperamos que esse caso sirva de exemplo para mostrar que é melhor estudar e ser aprovado, em vez de passar por esse tipo de constrangimento e ter que responder à Justiça", diz a coordenação do Detran-RN.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.