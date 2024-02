BOLSA FAMÍLIA irá AUMENTAR depois do CARNAVAL? Veja valores

Ao longo do mês de fevereiro, o Bolsa Família continuará fornecendo assistência a diversas famílias brasileiras em estado de vulnerabilidade, mantendo os benefícios nos mesmos valores, sem nenhuma modificação.

O que aconteceu?

As datas de pagamento foram estabelecidas por meio de uma colaboração entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e a Caixa Econômica Federal.

O montante do benefício continuará sendo de R$ 600, conforme anunciado pelo Ministério.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família para fevereiro

O calendário de pagamentos para fevereiro de 2024 foi organizado com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, seguindo as seguintes datas:

NIS final 1: 16 de fevereiro;

NIS final 2: 19 de fevereiro;

NIS final 3: 20 de fevereiro;

NIS final 4: 21 de fevereiro;

NIS final 5: 22 de fevereiro;

NIS final 6: 23 de fevereiro;

NIS final 7: 26 de fevereiro;

NIS final 8: 27 de fevereiro;

NIS final 9: 28 de fevereiro;

NIS final 0: 29 de fevereiro.

Quais são os benefícios do Bolsa Família?

O Bolsa Família abrange seis benefícios distintos, adaptados à situação de cada beneficiário:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da unidade familiar; Benefício Complementar (BCO): Valor suplementar para famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600; Benefício Primeira Infância (BPI): Incremento de R$ 150 por infante de zero a sete anos; Benefício Variável Familiar (BVF): Acréscimo de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos; Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Suplemento de R$ 50 para cada membro com até sete meses de idade (nutriz); Benefício Extraordinário de Transição (BET): Aplicado em circunstâncias específicas até maio de 2025, com o propósito de garantir que nenhum beneficiário receba quantia inferior à concedida no programa anterior (Auxílio Brasil).

Famílias que recebem o Bolsa Família devem atender a condições nas áreas de saúde e educação, incluindo a exigência de frequência escolar para crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos, acompanhamento pré-natal para gestantes, monitoramento nutricional (peso e altura) das crianças até sete anos, e seguimento do calendário nacional de vacinação.