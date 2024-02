Bilenky: Valdemar vai direto ao ataque contra Tabata e recebe 'voadora'

Presidente do PL, Valdemar Costa Neto partiu para o ataque direto contra Tabata Amaral (PSB) e levou uma "voadora" da pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, afirmou a colunista Thais Bilenky no UOL News desta quinta (1º).

Tabata é o primeiro alvo de uma campanha municipal embrionária. Todos estão olhando porque ela é a terceira via mais viável e com maior potencial. Lula e Marta fizeram um aceno para ela e Valdemar foi por outra linha, indo direto ao ataque. Ela terá que saber responder e começou com uma voadora para cima dele. Thais Bilenky, colunista do UOL

Para Bilenky, os ataques a mulheres na política independem da ideologia partidária, e Tabata precisará rebatê-los com firmeza, assim como fez com Valdemar.

Ela demonstra ter fibra para esse tipo de situação. Mulher na política sempre enfrenta esse tipo de ataque misógino, da extrema-esquerda à extrema-direita. Não é uma questão de corrente ideológica. Inegavelmente a Tabata está na política por vocação. Ela terá que reagir e saber como fazer isso altivamente. Thais Bilenky, colunista do UOL

O que aconteceu

Valdemar criticou a pré-candidatura de Tabata à Prefeitura de São Paulo. Em entrevista à GloboNews, o presidente do PL disse que a parlamentar não tinha experiência em órgãos públicos ou administração municipal, por isso "seria um erro" e "um caos para São Paulo" caso ela fosse eleita.

Valdemar ainda sugeriu que Tabata poderia tirar proveito da influência de seu namorado. A deputada tem um relacionamento com o prefeito de Recife, João Campos (PSB). Valdemar chegou a citar que João é filho de Eduardo Campos, morto em um acidente de avião em 2014. Tabata disse que, com orgulho, não é filha de político.



