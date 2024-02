Berlinale pede que Irã permita viagem de cineastas ao festival

BERLIM, 1 FEV (ANSA) - Um casal de diretores e roteiristas iranianos com um filme em competição no Festival de Berlim, que ocorrerá entre 15 a 25 de fevereiro, teve seus passaportes confiscados pelas autoridades de Teerã, no âmbito de um processo judicial.

A própria Berlinale se declarou "chocada e consternada" e pediu que Maryam Moghaddam e seu parceiro Behtash Sanaeeha possam comparecer ao festival para apresentar o filme "Keyke mahboobe man" (Meu Bolo Favorito).

"O festival tomou conhecimento de que os roteiristas e diretores iranianos Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha foram proibidos de viajar. Seus passaportes foram confiscados, e eles enfrentam um processo legal relacionado ao seu trabalho como artistas e diretores", disse o comunicado do Festival.

"A Berlinale está fundamentalmente comprometida com a liberdade de expressão e artística para todos os povos do mundo.

O festival está chocado e consternado pelo fato de que a Moghaddam e Sanaeeha foram impedidos de ir ao festival para apresentar seu filme e encontrar o público em Berlim", acrescentou. (ANSA).

