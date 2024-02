Aumento de casos de câncer mascara desigualdade entre países ricos e pobres, diz OMS

Por Jennifer Rigby

LONDRES (Reuters) - Estima-se que houve 20 milhões de casos de câncer e 9,7 milhões de mortes por câncer em 2022, disse a agência de pesquisa sobre câncer da Organização Mundial da Saúde nesta quinta-feira, um fardo crescente que mascara o que chama de "desigualdade impressionante" entre países ricos e pobres.

Cerca de uma em cada cinco pessoas desenvolve câncer durante a vida, informou a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) em um comunicado, e um em cada nove homens e uma em cada 12 mulheres morrem da doença.

Mas a ameaça do câncer varia de acordo com o local onde o paciente vive, disse a IARC em seu relatório bianual baseado em dados de 185 países e 36 tipos de câncer.

Por exemplo, nos países mais desenvolvidos, uma em cada 12 mulheres contrai câncer de mama durante a vida, mas apenas uma em cada 71 mulheres morre da doença.

Em países com índice de desenvolvimento humano mais baixo, uma em cada 27 mulheres tem câncer de mama - em parte porque as populações tendem a ser mais jovens, mas também como resultado de uma menor exposição a fatores de risco, como excesso de peso - mas uma em cada 48 mulheres morre da doença.

As mulheres nesses países "têm menos probabilidade de serem diagnosticadas... mas correm um risco muito maior de morrer da doença devido ao diagnóstico tardio e ao acesso inadequado a um tratamento de qualidade", afirmou Isabelle Soerjomataram, vice-diretora do setor de vigilância do câncer da IARC.

A IARC também disse que diferentes tipos de câncer estão afetando cada vez mais as populações à medida que os estilos de vida mudam. Por exemplo, o câncer colorretal é atualmente o terceiro câncer mais comum e o segundo em termos de mortes. O câncer colorretal está ligado principalmente à idade e a fatores de estilo de vida, como obesidade, além de tabagismo e consumo de álcool.

O câncer de pulmão também ressurgiu como o câncer mais comum e a principal causa de morte, com 2,5 milhões de novos casos e 1,8 milhão de mortes por ano. A IARC disse que isso provavelmente está ligado ao uso persistente do tabaco na Ásia.

Embora as restrições ligadas à pandemia da Covid tenham afetado o diagnóstico e o tratamento do câncer, os dados até agora - principalmente de países de alta renda - mostram um impacto mínimo na sobrevivência, acrescentou a agência em uma coletiva de imprensa.

A IARC disse que provavelmente haverá um aumento de 77% nos casos até 2050, para 35 milhões, conforme a população cresce e envelhece. Mas o impacto será desigual: nos países mais pobres, os casos aumentarão em 142%, segundo a agência, e as taxas de mortalidade dobrarão.