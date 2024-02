Com desconto de R$ 120, Echo Dot sai mais barato que Echo Pop; vale a pena?

Lançados no ano passado, o Echo Dot 5ª geração e o Echo Pop são os dois alto-falantes mais acessíveis equipados com a famosa assistente de voz Alexa.

O Echo Dot 5, que normalmente custa mais que o Echo Pop, está com desconto de R$ 122 nesta semana por causa do Saldão do Cliente da Amazon, dona da Alexa. O Guia de Compras UOL testou os dois modelos e diz qual vale mais a pena comprar.

Echo Pop: o menorzinho

A promessa é que o Echo Pop ofereça um tempo de resposta 20% mais rápido em comparação com os dispositivos anteriores (Echo Dot 3ª geração). Mas é algo sutil; em nossos testes, não conseguimos perceber essa diferença de maneira tão significativa.

Com design em formato de "metade de laranja", com os alto-falantes projetados para frente, é ideal para cantos e ambientes menores, como a mesa de cabeceira do quarto ou até a bancada do banheiro. Também é uma opção legal para presentear crianças.

Em comparação com o Echo Dot (que é uma esfera completa), porém, o Echo Pop tem qualidade de áudio inferior.

Echo Dot: som mais potente

Se você busca uma melhor qualidade de som, vale investir no Echo Dot, que tem alto-falantes maiores que dão a volta toda no aparelho. Ele oferece um som mais alto, nítido e com graves mais potentes, além de alguns recursos extras.

Graças a um acelerômetro, é possível dar comandos com batidinhas no dispositivo —para pausar uma música ou desligar um alarme, por exemplo. Já um termômetro embutido fornece a temperatura exata do ambiente onde ele está (e não a do exterior, oferecida por serviços de clima).

O Echo Dot possui, ainda, uma versão com relógio. Além de mostrar as horas, o display minimalista exibe informações como temperatura e nome das músicas reproduzidas.

Qual 'Alexa' vale mais a pena?

Considerando que o Echo Dot 5 tem som mais potente e está momentaneamente mais barato que o Echo Pop, não há o que discutir: ele é a melhor opção para comprar.

Ambos possuem os mesmos recursos de interação com a Alexa (pedir músicas, timers e até piadas) e de controle de casa inteligente (como ligar e desligar luzes).

