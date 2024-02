Prazer a dois: listamos 8 vibradores que podem ser usados em casal

Incluir brinquedos eróticos no sexo pode fazer toda a diferença para diversos casais - tanto para aqueles que querem tirar a transa do modo "morno", quanto para os que adoram experimentar novidades na cama.

Os vibradores para uso a dois são o que há de mais potente para alcançar orgasmos inesquecíveis e sincronizadíssimos. O Guia de Compras selecionou 8 versões para você escolher:

9 cm de comprimento x 3,5 cm de diâmetro.

Encaixe perfeito.

Em formato U, estimulando o clitóris e o canal vaginal sem ter que usar as mãos e serve tanto pra preliminares empolgantes quanto na penetração.

Flexível para maior conforto.

7 níveis de intensidade.

Ideal para estimular o ponto G e sugar o clitóris ao mesmo tempo.

Pode ser controlado por smartphone via app de forma fácil.

Para pessoas com vagina que querem uma penetração com mais emoção.

12 modos de vibração pré-determinados, mais 1 modo de vibração livre para utilizar a tela do smartphone como painel de criação.

Para vestir o pênis, proporciona sensações incríveis para o homem e a mulher.

5 vibrações.

Sugador de clitóris acoplado para amplificar o prazer.

9 frequências eróticas.

Silencioso e discreto.

Pode ser usado na banheira.

Para quem curte dupla penetração.

Uso simples, dinâmico e agradável.

9 tipos de vibração.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).