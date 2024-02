Homem que fez ofensas racistas contra vizinha é preso em MG

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu nesta terça-feira (31) o homem flagrado em vídeo proferindo ofensas racistas contra vizinha. Ele estava foragido há três dias.

O que aconteceu

Célio Donizete Custódio, 53, foi preso preventivamente em Boa Esperança (MG). O mandado de prisão contra ele foi emitido pela Justiça no domingo (28). "Após levantamento de todos os fatos, transcrição de áudios e das gravações de vídeos, foi pleiteada a prisão preventiva do autor que se encontrava foragido, mas foi preso, na tarde de hoje", afirmou o delegado Alexandre Boaventura, à frente do caso.

A prisão dele foi pedida após a polícia comprovar que ele praticou o crime de injúria racial. As ofensas racistas foram registradas em vídeo por uma das vítimas, uma mulher de 44 anos, na última sexta-feira (26).

O homem chegou a ser detido no dia 26 de janeiro, mas foi liberado após prestar depoimento. O delegado Alexandre Boaventura esclareceu que ele alegou que os vídeos e áudios apresentados pelas vítimas eram o recorte de uma briga maior, e que também teria sofrido homofobia. "A Polícia Civil decidiu investigar todos os fatos para depois efetuar eventual prisão".

O inquérito policial apontou que o homem praticou o crime por cinco vezes contra três vítimas. "Vale destacar que, durante a investigação policial, foi possível comprovar que o autor não praticou apenas um crime de injúria racial contra uma única vítima. Foi comprovado que ele praticou cinco crimes injúria racial contra três vítimas diferentes, em dois dias diferentes. Cada um desses crimes tem pena prevista de dois a cinco anos de prisão. Então, se ele for condenado por todos esses crimes, ele pode pegar uma pena mínima de 10 anos e uma pena máxima de 25 anos", explicou o delegado.

O delegado destacou que o suspeito foi encaminhado ileso para a Polícia Penal, onde aguarda remanejamento. O UOL tenta contato com o homem acusado de racismo pelos vizinhos. O espaço segue aberto para manifestação.

Ofensas racistas contra vizinha foram registradas em vídeo. A Polícia Militar foi acionada inicialmente por um vizinho dele, de 32 anos, que também relatou aos agentes que havia sofrido injúrias raciais por meio de mensagens de WhatsApp.

O vizinho relatou à Polícia Militar que o homem também fez ofensas contra a sua sexualidade. Segundo a polícia, ele disse que tem as conversas salvas e irá apresentá-las às autoridades. O caso ocorreu em um prédio localizado na região central de Boa Esperança.

As discussões começaram quando o vizinho teria solicitado ao homem para ele baixar o volume do som. Além disso, ele teria pedido para que tentasse acalmar os cachorros por estarem incomodando outra vizinha.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que Célio Donizete Custódio destruiu plantas da vizinha e mexeu em uma placa dela. Ao pedir que o homem colocasse a placa no lugar, ele a chamou de "preta e fedida". Segundo a polícia, ele também tentou agredir a mulher. "Chama a polícia, me põe na cadeia, vagabunda desgraçada, me põe na cadeia. Eu to aqui em cima, eu não vou fugir não. Vagabunda, preta, macaca. [....] Mexeu com meus cachorros, foi? Achou que eles não tinham ninguém por eles? Sua feia, encardida", disse o autor no vídeo.

Em depoimento à polícia, o homem disse que ele afirmou ter tentado se defender. Após ter sido dada a ordem de prisão, ele foi levado à delegacia da cidade.

As vítimas, um homem de 32 anos, e uma mulher, de 44 anos, também foram ouvidas.