Homem é baleado em estacionamento de templo da Universal em SP

Um homem foi baleado na tarde desta quarta-feira (31) no estacionamento de um templo da Igreja Universal no Brás, em São Paulo, próximo ao Templo de Salomão.

O que aconteceu

Vítima teria sido atingida por um tiro disparado por um segurança de uma empresa terceirizada que presta serviço ao templo. As informações são da Polícia Militar de São Paulo.

A corporação informou que o homem partiu para cima do segurança. A confusão ocorreu por volta das 15h30 de hoje.

O tiro atingiu o abdômen da vítima. Bombeiros e policiais militares prestaram socorro ao baleado.

Ele foi socorrido com vida para o Hospital Salvalus. Em nota, a Igreja Universal do Reino de Deus afirmou que o homem já foi medicado e está bem, já que o ferimento foi de raspão — ele passa por exames. "A família, que acompanhou a situação agressiva do rapaz, também está sendo acompanhada pela Igreja. A Universal está acompanhando o caso e à disposição das autoridades", diz a nota.

A Igreja disse que o homem estava "alterado" e agiu com violência dentro do templo da Universal. "Oferecendo perigo aos presentes. Há relatos de histórico de violência e agressividade por parte do rapaz", diz nota enviada.

A instituição relatou que o segurança tentou conversar com o suspeito. "Chamado para dialogar, recusou. Sendo direcionado para o estacionamento, para se acalmar, ficou ainda mais violento, partindo para cima do vigilante - que é de empresa terceirizada — ameaçando a integridade física do mesmo. Assim, para contê-lo, e em legítima defesa, houve disparo que pegou de forma superficial", segundo a Igreja.

A Universal esclareceu que acionou o socorro médico e as autoridades policiais. Todos os envolvidos foram para a delegacia.

Leia a nota de esclarecimento da Universal

A Igreja Universal do Reino de Deus informa que na tarde desta quarta-feira, 31, um homem em estado alterado, agiu com violência dentro do templo da Universal da região do Brás (não no Templo de Salomão), oferecendo perigo aos presentes. Há relatos de histórico de violência e agressividade por parte do rapaz.

Chamado para dialogar, recusou. Sendo direcionado para o estacionamento, para se acalmar, ficou ainda mais violento, partindo para cima do vigilante que é de empresa terceirizada ameaçando a integridade física do mesmo. Assim, para contê-lo, e em legítima defesa, houve disparo.

Imediatamente, a Universal acionou o socorro médico e as autoridades policiais. Os envolvidos foram para a delegacia.

O homem foi socorrido de imediato. A família, que presenciou toda a situação de agressividade por parte rapaz, também está sendo acompanhada pela Igreja.

A Universal está acompanhando o caso e à disposição das autoridades.