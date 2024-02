Fundação Humanitária e Beneficente Zayed envia ajuda à população de Gaza como parte da operação Gallant Knight 3

ABU DHABI, 31 de janeiro de 2024 (WAM) -- A Fundação Humanitária e Beneficente Zayed continua a fornecer ajuda humanitária ao povo da Faixa de Gaza como parte da operação humanitária Galant Knight 3, lançada pelos Emirados Árabes Unidos para apoiar os palestinos. A assistência inclui equipamentos médicos, ambulâncias, pacotes de alimentos, kits de inverno para mulheres e crianças, dispositivos de iluminação, equipamentos de cozinha, barracas e outros materiais de ajuda destinados a aliviar o sofrimento dos palestinos em Gaza.

A ajuda reflete a abordagem dos Emirados Árabes Unidos de demonstrar solidariedade e cooperação humanitária e incorpora os princípios humanitários estabelecidos pelo falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan no fortalecimento dos esforços de caridade. Desde o início da Operação Humanitária Gallant Knight 3, a fundação afirmou seu compromisso, com base em seus princípios humanitários, de fornecer a assistência necessária ao povo palestino. Estão sendo feitos esforços para fornecer uma gama mais ampla de ajuda e suprimentos à população da Faixa de Gaza, incluindo suprimentos médicos, medicamentos e outros itens essenciais.

A organização filantrópica dos Emirados Árabes Unidos também destacou a colaboração produtiva entre instituições e entidades envolvidas em trabalhos filantrópicos e humanitários no país sob a égide da operação humanitária Galant Knight 3. O objetivo é promover valores humanitários e de voluntariado em resposta à visão da sábia liderança e à estratégia dos EAU de oferecer várias formas de apoio ao povo palestino. Em implementação às diretrizes do presidente emirático xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, os EAU lançaram a campanha Tarahum - for Gaza Campaign para fornecer ajuda aos palestinos afetados pela guerra no enclave.

Vale lembrar que o país enviou ajuda médica e assistencial urgente e lançou a operação humanitária Gallant Knight 3 em 5 de novembro de 2023, para oferecer apoio humanitário ao povo palestino em Gaza. A iniciativa exemplifica os valores de solidariedade e cooperação com eles, incluindo o estabelecimento de um hospital de campanha abrangente na Faixa de Gaza e a construção de seis usinas de dessalinização de água com uma capacidade total de 1.200.000 galões por dia para beneficiar mais de 600 mil pessoas na Faixa de Gaza.