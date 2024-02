Economia dos Emirados Árabes Unidos deve crescer 5,7% em 2024, diz subsecretário do Ministério das Finanças

ABU DHABI, 31 de janeiro de 2024 (WAM) -- Younis Haji Al Khoori, subsecretário do Ministério das Finanças (MoF, na sigla em inglês), declarou que a economia dos Emirados Árabes Unidos deve crescer 5,7% em 2024, apesar dos desafios econômicos globais, incluindo a desaceleração econômica no mundo e condições financeiras difíceis.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), Al Khoori afirmou que os esforços para diversificar a economia e promover o crescimento sustentável têm se mostrado eficazes. "O país espera que o crescimento do PIB não petrolífero atinja 5,9% em 2023 e 4,7% em 2024", disse.

Al Khoori destacou que o comércio exterior não petrolífero dos Emirados Árabes Unidos atingiu um recorde de AED 1,239 trilhão no primeiro semestre de 2023, marcando um aumento de 14,4% em relação ao mesmo período de 2022. Além disso, os fluxos de investimento estrangeiro direto (IED) para o país atingiram cerca de AED 83,5 bilhões em 2022. O integrante do ministério também observou que o Índice de Gerentes de Compras (PMI) nos Emirados Árabes Unidos subiu para 57,7 em outubro de 2023, atingindo seu nível mais alto desde junho de 2019. "Esse aumento pós-COVID-19 significa o ritmo da recuperação e a retomada total da atividade econômica no país", acrescentou.

Younis Haji Al Khoori concluiu dizendo que as estratégias inovadoras dos Emirados Árabes Unidos refletem o seu compromisso de trabalhar de acordo com a visão da sábia liderança dos Emirados Árabes Unidos e os "Princípios dos 50", que fizeram do desenvolvimento econômico um interesse nacional supremo.