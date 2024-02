Homem morre prensado por elevador dentro de agência da Caixa na Bahia

Um homem de 67 anos morreu prensado por um elevador em uma agência da Caixa Econômica Federal na Bahia.

O que aconteceu

Edinaldo Neres dos Santos caiu no fosso do elevador adaptado para pessoas com deficiência e foi prensado. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (30), em Jequié.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo do fosso.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Jequié. Os órgãos estaduais não informaram mais detalhes da ocorrência.

Ao UOL, a Caixa informou que está apurando as causas do ocorrido e contribuindo com as autoridades. O banco informou que "se solidariza com a família e está prestando toda assistência necessária".