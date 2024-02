Abu Dhabi se prepara para sediar a corrida inaugural da série de campeonatos do Campeonato Mundial de Triatlo 2024

ABU DHABI, 31 de janeiro de 2024 (WAM) -- O Conselho Esportivo de Abu Dhabi vai sediar mais uma vez o evento de abertura da temporada do Campeonato Mundial de Triatlo 2024, de 8 a 9 de março de 2024. Após Abu Dhabi sediar com sucesso as finais do campeonato de 2022, pelo nono ano, a capital emirática receberá o único evento WTC da região MENA (Oriente Médio e Norte da África), antes que a série siga para Yokohama, Japão; Cagliari, Itália; Hamburgo, Alemanha; Montreal, Canadá; culminando nas finais do campeonato em Málaga, Espanha

Os organizadores confirmaram que a prestigiada rodada de abertura do campenonato será realizada nos canais, pistas e estradas do Yas Marina Circuit, com os competidores terminando sua corrida na icônica linha de largada da F1, bem em frente à arquibancada principal.

Com a expectativa de atrair os melhores atletas do mundo que estarão competindo por preciosos pontos de qualificação olímpica ou paraolímpica enquanto se preparam para competir nos Jogos de Paris neste verão, 270 triatletas de elite e para-elite competirão em quatro categorias - a corrida Sprint Masculina e Feminina do Campeonato Mundial de Triatlo, a Copa do Mundo para Para-atletas e o Revezamento de Equipe Mista de Elite.

Juntamente com as corridas de elite, milhares de triatletas, ciclistas e corredores de grupos etários e juniores participarão das corridas comunitárias. Aclamado como o maior e mais inclusivo evento de triatlo do Oriente Médio, a programação conta com quinze categorias diferentes de corridas comunitárias, atendendo a todas as idades, habilidades e níveis de condicionamento físico, e inclui corridas dedicadas a atletas determinados. As corridas comunitárias de corrida e ciclismo de disciplina única, que oferecem aos corredores e ciclistas a chance de fazer parte desse evento global de triatlo, são adições novas ao evento, que promete ser uma combinação de dois dias de competição de elite e participação da comunidade de base.

Aref Alawani, secretário-geral do Conselho de Esportes de Abu Dhabi, disse que, dando início à temporada de 2024, a realização do campeonato, enquanto os atletas de elite se preparam para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris, reafirma ainda mais a posição de Abu Dhabi como um destino líder para grandes eventos esportivos globais e internacionais. "Também estamos ansiosos para receber nossos atletas da comunidade, que viajam de toda a região, de volta para mais competições em março. A inclusão de eventos de corrida e ciclismo de disciplina única neste ano, juntamente com os eventos de triatlo, torna esse maravilhoso fim de semana mais acessível do que nunca. Incentivo todos a dar uma olhada nas categorias de corrida e ver como podem participar", afirmou.

Os organizadores também revelaram o novo design visualmente marcante da medalha do WTC 2024. A medalha exclusiva de 2024 incorpora o contorno da icônica pista de corrida de F1 do Circuito Yas Marina, bem como o "globo" do World Triathlon - três elementos de vértice que representam os nove pontos de equilíbrio dinâmico que todos os triatletas compartilham: Natação-Ciclismo-Corrida; Mente-Corpo-Alma e Terra-Ar-Água.