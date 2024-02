'Experimentei xampu em barra e nunca mais voltei a usar o líquido'

Há mais de um ano, decidi trocar o xampu tradicional pelo em barra, que visualmente parece um sabonete, mas a formulação é feita para lavar a cabeça mesmo.

Já testei os produtos de algumas marcas, mas esse da B.O.B foi um dos a que melhor me adaptei. Também uso o condicionador deles e gosto bastante.

Por que usar produtos em barra?

Os principais motivos que me fizeram querer essa troca foram a sustentabilidade e a praticidade.

Sem plástico: o produto sólido tem o grande atrativo de dispensar o frasco de plástico. Você já parou para pensar que, desde que foi inventado, todo plástico já produzido ainda existe no planeta? Afinal, a decomposição desse material leva várias centenas de anos. Uma coisa que pouca gente sabe é que a maioria dos tipos de plástico só pode ser reciclada até duas vezes. Agora faz as contas de quantos frascos de xampu você já usou na vida. Foram muitos, né?

Sem água: um problema em comprar um produto diluído em água, quando não há real necessidade disso, é que você demanda mais espaço de armazenamento. Tanto nos estoques quanto no transporte. Isso gera uma maior quantidade de veículos, embarcações ou aeronaves para levar tudo de um lugar para o outro. Como da fábrica até um ponto de venda, por exemplo. A consequência disso? Mais emissões de gases do efeito estufa.

É bom para viajar: quem nunca chegou em uma viagem e viu que o frasco de xampu abriu na nécessaire e melou todas as outras coisas que estavam ali? Com os produtos em barra isso não acontece. Sem contar que são pequenos e ajudam a economizar espaço na mala.

Banheiro clean: por fim, outra coisa de que gosto muito é que o banheiro fica com um visual muito mais minimalista, sem mil rótulos de produtos estampando o box.

Como usar?

Para usar o xampu, é só você umedecer bem os fios e o produto, e esfregá-lo delicadamente por todo o couro cabeludo. Você vai perceber que faz bastante espuma. Esfregue bem e lembre-se de passar por toda a cabeça. Daí é só enxaguar.

Então, umedeça o condicionador em barra e passe no comprimento dos fios. Nunca na raiz. Gosto, pois enquanto passa o condicionador no cabelo, ele já vai desembaraçando. No meu caso, deu para dispensar o pente. Agora é só deixar agir por alguns minutos e enxaguar.

Para quem é?

Os produtos em barra são recomendados para qualquer pessoa que deseja contribuir positivamente para o meio ambiente por meio de trocas simples do dia a dia. Existe um tipo de xampu para cada tipo de cabelo, até para crianças.

Assim como acontece com o produto líquido, você precisa entender qual é o melhor para você. Comigo, o 'nutritivo' deu certo, mas o 'hidratante' deixou o meu cabelo pesado.

