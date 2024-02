Wall St recua após balanços mistos e dados de emprego

Por Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) - Wall Street recuava nesta terça-feira após balanços mistos da United Parcel Service e da General Motors, bem como dados resilientes do mercado de trabalho que reduziram as expectativas de um início precoce de cortes nas taxas de juros.

A United Parcel Service caiu 8,1%, depois que a gigante da entrega de pacotes previu uma receita anual abaixo das estimativas. A empresa também informou que cortará 12.000 empregos e explorará opções estratégicas para seu negócio de corretagem de frete de carga de caminhão.

Os resultados fizeram com que o índice Dow Jones Transport Average caísse 1,5%, atingindo o nível mais baixo em uma semana.

A General Motors, por outro lado, subiu 7,1% depois que a empresa automotiva previu lucros otimistas para 2024 e sinalizou um maior retorno de capital para os acionistas. A Ford Motor também ganhou 1,3%.

Após o relatório do Departamento do Trabalho, que mostrou que as vagas de emprego em dezembro aumentaram em 9,026 milhões, acima das expectativas de 8,75 milhões, o foco estará na reunião de política monetária de dois dias do Federal Reserve, marcada para começar nesta terça-feira.

A expectativa geral é de que o Fed deixe a taxa básica de juros inalterada em 5,25% a 5,50%.

Embora as esperanças de que os cortes nas taxas ocorram em breve tenham sustentado uma subida acentuada nas ações de megacapitalização, os lucros trimestrais das empresas serão fundamentais para racionalizar as avaliações das ações, depois que a Tesla e a Intel decepcionaram os investidores com previsões desanimadoras na semana passada.

A Microsoft subia 0,1% e a Alphabet caía 0,6% antes dos resultados após o fechamento do mercado. Embora se espere que o impacto da IA generativa conduza o melhor crescimento de receita em quase dois anos para a Microsoft, é provável que o efeito seja silencioso para o negócio de publicidade da Alphabet.

Ganhos recentes em megacaps e ações de chips ajudaram o índice de referência S&P 500 a atingir vários novos recordes, incluindo outro recorde intradiário de 4.929,31 pontos na segunda-feira, após uma alta de dois dígitos observada nos últimos dois meses de 2023.

Às 12:53 (de Brasília), o índice S&P 500 perdia 0,07%, a 4.924,46 pontos, enquanto o Dow Jones caía 0,12%, a 38.287,93 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,23%, a 15.592,73 pontos.