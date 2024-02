Vietnã e Filipinas fecham acordos sobre segurança no Mar do Sul da China

Por Khanh Vu

HANÓI (Reuters) - O Vietnã e as Filipinas concordaram nesta terça-feira em aumentar a cooperação entre suas guardas costeiras e evitar incidentes desagradáveis no Mar do Sul da China, em um anúncio feito durante uma visita de Estado do presidente Ferdinand Marcos Jr. a Hanói.

Os dois países do Sudeste Asiático têm reivindicações conflitantes sobre algumas partes do Mar do Sul da China, um canal para 3 trilhões de dólares de comércio anual de navios que a China reivindica quase em sua totalidade.

Os dois memorandos de entendimento sobre segurança abrangem a "prevenção de incidentes no Mar do Sul da China" e a "cooperação marítima" entre as guardas costeiras, de acordo com uma autoridade vietnamita que anunciou os acordos durante uma cerimônia formal no palácio presidencial do país.

Os acordos em Hanói podem irritar Pequim, especialmente se abrirem caminho para futuros compromissos sobre reivindicações disputadas. A China tende a ver com ceticismo o progresso na resolução de disputas fronteiriças entre outros reclamantes.

Tanto Hanói quanto Manila já tiveram problemas com a guarda costeira da China no passado, mas as altercações foram frequentes no último ano entre embarcações da China e das Filipinas, aliadas aos Estados Unidos, aumentando a tensão nas relações.

O acordo de cooperação marítima tem como objetivo estabelecer uma parceria abrangente entre as duas guardas costeiras em termos de capacitação, treinamento e intercâmbio de pessoal e navios para melhorar sua capacidade de realizar operações em conjunto, de acordo com os comentários de Marcos em uma reunião com o primeiro-ministro vietnamita, Pham Minh Chinh.

"O Mar do Sul da China continua a ser um ponto de discórdia", disse Marcos na reunião.

"Estamos firmes na defesa de nossa soberania, direitos soberanos e jurisdição contra quaisquer provocações. Mas, ao mesmo tempo, também estamos tentando resolver essas questões com a China por meio de diálogo pacífico e consultas como dois Estados soberanos iguais."

(Reportagem de Khanh Vu em Hanói; reportagem adicional de Karen Lema em Manila, Francesco Guarascio em Hanói)