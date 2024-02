Família de Edson Davi divulga nova imagem do menino na praia: 'Foi levado'

A família do menino Edson Davi Silva de Almeida, 6, divulgou um novo vídeo que mostra a criança na barraca do pai, com cabelo seco, em um horário posterior aos outros registros já compartilhados.

O que aconteceu

A gravação mostra Edson Davi na praia, por volta das 16h47, no dia 4 de janeiro. O registro foi encontrado no telefone do pai da criança em uma nova busca da família. "Eu consegui esse vídeo na galeria de celular do meu esposo. Em um dia de desespero, aflição, procurando alguma imagem que as pessoas nos enviavam. Achamos um vídeo feito por um funcionário da gente, ele nem se lembrava. Filmou para a esposa dele o movimento na praia, não imaginava que ia acontecer essa tragédia", contou Marize Araújo, mãe do menino.

A mãe de Edson diz que o registro mostra que havia muita gente na praia e defende que o filho não se afogou. "Por sorte, o Davi apareceu no vídeo que mostrou a quantidade de pessoas que estavam na praia próximo ao horário que ele despareceu. Dá para ver que ele estava com a roupa seca e com o cabelo seco, provando que ele não entrou na água", argumentou Marize. O menino desapareceu na altura do Posto 4 da praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, onde a família tem uma barraca de vendas.

Para ela, a criança foi levada por alguém. "Ele foi levado. No horário que mostra a gravação, ele não se interessaria de ir para a beira do mar brincar com ninguém. O pai dele ouviu um barulho dele por trás da barraca e dali mesmo ele sumiu e desapareceu, foi levado por alguém", alegou.

Marize disse que uma mulher foi vista conversando com Davi por volta das 15h. Ela contou ao UOL que a última cliente daquele dia relatou que viu o menino sendo abordado por uma pessoa que vestia "trajes estranhos". A cliente também ressaltou que ela e a família não viram a criança se afogar.

Investigação e análise de imagens continuam em andamento. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros disse que já analisou imagens de 13 câmeras de segurança localizadas ao redor da orla, em um perímetro de dois quilômetros. As imagens mostram o menino na barraca do pai logo após a partida de futebol.

Não há registro de imagens que mostram o garoto saindo da praia, segundo a corporação. "A investigação está em andamento e diligências são realizadas para esclarecer todos os fatos", esclareceu a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O que se sabe até agora

Edson Davi brincava com outras duas crianças ao lado da barraca do pai. Ele fez um lanche por volta de 15h30 e saiu do Posto 4 para se juntar aos outros meninos.

Menino sumiu enquanto o pai fechava uma conta na barraca. Edson dos Santos Almeida diz ter notado o desaparecimento do filho por volta das 16h50.

Polícia já descartou estrangeiro como suspeito. O homem acompanhava as crianças que brincaram com Edson Davi antes do desaparecimento, mas câmeras de segurança mostraram o menino indo em direção à areia, enquanto há imagens do estrangeiro indo embora.

Um vídeo obtido pela Polícia Civil mostra o menino na beira do mar. Ele aparece em uma gravação cerca de 1h30 antes do desaparecimento, em imagens de uma pessoa que estava na praia naquele dia.

Edson chegou a ser confundido com menino em lanchonete, mas pista era falsa. No dia 5 de janeiro, circulou nas redes sociais uma foto de um menino parecido com Edson Davi comendo em uma lanchonete. Mais tarde, porém, a família e a polícia confirmaram que não era ele.

Afogamento passou a ser a principal linha de investigação. Quem tiver informações pode ligar para os números (21) 2202-0338 e (21) 2582-7129 ou tentar contato pelo WhatsApp no (21) 98322-0338. O anonimato é garantido.