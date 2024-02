UE prepara proposta para agricultores em meio a protestos

BRUXELAS, 30 JAN (ANSA) - O Poder Executivo da União Europeia deve apresentar na próxima quinta-feira (1º) uma proposta para uma nova revogação parcial de normas do bloco que são alvos de protestos de agricultores, iniciados na França e que se espalharam por países como Alemanha, Bélgica, Espanha e Itália.

Segundo um porta-voz da Comissão Europeia, algumas normas já haviam sido revogadas diante da "ameaça percebida à segurança alimentar" devido à guerra na Ucrânia.

Agora, com as manifestações em crescimento, serão consideradas novas mudanças.

Na Itália, as manifestações ocorrem há 10 dias. Cortejos de tratores afetaram nesta terça-feira (30) o trânsito na Autostrada A1, principal rodovia do país e que atravessa a península de norte a sul, em pontos como na altura da Toscana, no pedágio de Valdichiana, entre Sinalunga (Siena) e Foiano della Chiana (Arezzo).

Veículos da Toscana, de regiões vizinhas e do Vêneto foram mobilizados, com a intenção de permanecer por cinco dias.

"Os agricultores estão exaustos. Estamos trabalhando abaixo do custo de produção. Nos pagam 25 centavos por quilo de trigo, enquanto vocês sabem muito bem quanto custa um quilo de pão no supermercado", disse Salvatore Fais, de Piombino.

Também foram deslocados tratores em Grosseto, Pisa, Milão, Pavia e Lodi. No sul, foram afetadas regiões como a Sardenha, a Campânia e a Puglia.

"Continuando assim, todos corremos o risco, mais cedo ou mais tarde, de fechar. Não estamos contra o governo, estamos pela Itália", explicou Filippo Goglio, organizador do protesto.

O ministro da Agricultura, Francesco Lollobrigida, lamentou: "Sempre encontrei todos os agricultores. Os protestos destes dias decorrem de anos de escolhas desastrosas da Europa".

