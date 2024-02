Treinada por Mancini, Arábia Saudita é eliminada da Copa da Ásia

SÃO PAULO, 30 JAN (ANSA) - Treinada pelo italiano Roberto Mancini, a seleção da Arábia Saudita perdeu nesta terça-feira (30) nos pênaltis para a Coreia do Sul e foi eliminada nas oitavas de final da Copa da Ásia.

Em duelo disputado no Education City Stadium, em Al Rayyan, no Catar, o atacante Abdullah Radif entrou no lugar de Sale Al-Shehri e abriu o placar para os sauditas no início da etapa final.

Quanto tudo parecia se encaminhar para a classificação da nação da península arábica, o centroavante Cho Gue-sung também saiu do banco de reservas para empatar aos 99 minutos.

O gol dos sul-coreanos foi um balde de água fria para os comandados de Mancini, que apenas seguraram o placar na prorrogação.

Nas penalidades, o time treinado pelo alemão Jurgen Klinsmann acertou todas as cobranças, mas o ex-treinador da Azzurra viu Sami Al-Naji e Abdulrahman Ghareeb errarem seus arremates.

Com a precoce eliminação na Copa da Ásia e a recente polêmica envolvendo a exclusão de alguns jogadores da seleção, Mancini se vê ainda mais pressionado no banco de reservas da Arábia Saudita. (ANSA).

