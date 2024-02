Tradução de "Lula" de Fernando Morais revela biografia do presidente do Brasil na França

O primeiro volume da biografia "Lula" (Companhia das Letras, 2021), de Fernando Morais, está sendo lançado na França neste início de 2024, pouco mais de dois anos depois de sua publicação no Brasil. Ao contrário da versão em português, a tradução francesa, traz um subtítulo: "da luta sindical ao combate político", e um prefácio assinado pelo ex-diretor do jornal "Le Monde Diplomatique", Ignacio Ramonet.

A biografia "Lula", traduzida por Ana de Staal e Gilles de Staal, chega às livrarias francesas pela editora "Ithaque". O livro foi lançado na última sexta-feira (26) em Paris, na presença de Ignacio Ramonet, que assina o prefácio, e do sociólogo Michael Löwy, de origem brasileira. "Fernando Morais é um mestre da não-ficção. (...) E prova isso, mais uma vez, com essa magistral biografia de um dos maiores líderes progressistas da América Latina e do mundo", escreve o ex-diretor do "Le Monde Diplomatique" na introdução da versão francesa.

Fernando Morais, que termina a redação do segundo volume da biografia "Lula", não pôde vir à França para participar do lançamento, mas concedeu uma entrevista à RFI à distância sobre a publicação do livro em francês. Ele lembrou que vários de seus livros já foram publicados na França, onde tem "a sorte de ser bem tratado pela crítica", mas acredita que o interesse por "Lula" no país será ainda maior.

"O livro está saindo no momento em que o presidente Lula readquire, sobretudo no panorama Internacional, um papel que o Brasil tinha perdido nos últimos 6 anos. Felizmente, volta agora com muita força e com uma coisa boa, sobretudo para nós, jornalistas, com posições polêmicas" do Lula em relação à Ucrânia ou ao conflito entre Israel e o Hamas, por exemplo, afirma. Fernando Morais completa dizendo que "muita gente quer saber que Lula é esse".

Duas prisões

"Lula" é uma biografia, mas a narrativa não é linear. O autor escolheu começar pelo episódio da prisão de Lula, em 2018. Fernando Morais conhece o atual presidente da República há mais de 50 anos, desde o período de liderança sindical e das greves no ABC no final dos anos 1970 e final da Ditadura Militar no Brasil. Na época em que o livro foi lançado, em 2021, teve gente no Brasil que o acusou de querer influenciar a campanha eleitoral que começava.

O autor de "Chatô" e "Olga" reivindica a sua independência jornalística e autoral. Garante que Luiz Inácio Lula da Silva nunca tentou "nenhum tipo de censura", e que "Lula" "é um livro tão honesto quanto os nove livros anteriores" dele.

"Eu cheguei à conclusão de que o melhor para traduzir para o leitor, não só o personagem, mas o Brasil, (era) pegar dois momentos fundamentais da vida do Lula, que são as duas prisões que ele sofreu, em dois momentos diferentes da vida política brasileira, por duas razões diferentes", esclarece. A primeira prisão, em 1980, no final da Ditadura Militar, e a segunda agora, em um período democrático. "Isso é muito mais revelador e muito mais tentador. Começar com o juiz assinando a prisão dele e ele decidindo: 'me entrego ou resisto?'".

Fernando Morais demorou cerca de 10 anos para acabar o primeiro volume e dá os últimos retoques no segundo volume, que deve chegar às livrarias brasileiras ainda em 2024. "O segundo, talvez, até desperte mais polêmica porque eu vou acompanhar toda a crise do golpe contra a Dilma do ponto de vista do Lula", antecipa.

