Tesouro emitiu R$158 bi em títulos em janeiro com forte apetite do mercado, diz subsecretário

BRASÍLIA (Reuters) - O Tesouro Nacional emitiu 158 bilhões de reais em títulos públicos neste mês, na maior captação para meses de janeiro já registrada pelo governo, disse nesta terça-feira o subsecretário da Dívida Pública da pasta, Otávio Ladeira, classificando o mês como “muito positivo”.

Em entrevista à imprensa, Ladeira afirmou que a emissão ficou 40 bilhões de reais acima do esperado pelo governo, com o forte apetite do mercado também levando a uma ampliação do prazo médio dos títulos, que ficou em 5,15 anos.

Os dados oficiais sobre o comportamento da dívida pública federal de janeiro serão divulgados pelo Tesouro apenas no fim de fevereiro.

(Por Bernardo Caram)